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Göz - Göz'e sambacı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda boy gösterecek olan Göztepe, dış transferde harekata başladı. Sarı kırmızılıların G.Kıbrıs'tan AEL Limassol'da oynayan Brezilyalı sol bek Djalma Filho Silva ile anlaştığı öğrenildi. 29 yaşındaki sambacının kontratı ay sonunda bitecek. Yönetimin, sezon boyunca Silva'yı takip ettiği ve teknik ekibe olumlu rapor sunduğu bildirildi.
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