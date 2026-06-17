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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Gana-Panama maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Gana-Panama maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada L Grubu 2. hafta maçında Gana ile Panama kozlarını paylaşıyor. Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan BMO Field Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 01:46
Gana-Panama maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada L Grubu 2. hafta maçında Gana ile Panama karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GANA-PANAMA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Gana: Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Semenyo, Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Sulemana, Ayew

Panama: Mosquera, Andrade, Cordoba, Ramos, Blackman, Rodriguez, Martinez, Harvey, Murillo, Waterman, Barcenas

GANA-PANAMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gana-Panama maçı TSİ 02.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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