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Son düzlük

1. Lig play-off'larında direkt final oynayacak Sakaryaspor, Süper Lig hasretini gidermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar'ın, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Demirbakan da takımının çalışmasından memnun olduğunu belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Son düzlük

1 Lig play-off'larında direkt final oynayacak Sakaryaspor, Süper Lig hasretini gidermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar'ın, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Demirbakan da takımının çalışmasından memnun olduğunu belirtti.

GRUBUN EN İYİSİYİZ

Artık son düzlükte olduklarını vurgulayan Demirbakan, "Maç yapmadık bu bir dezavantaj. Fakat yüklemeleri, maç seviyesinde yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduğumuzu finalde göreceğiz. Rakiplerimiz oynayarak geldi. Artık son düzlük, finalde kim süreyi iyi kullanırsa o bir adım önde olur. Takımımız bu grubun en iyisi kadrosu" diye umut dağıttı.

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