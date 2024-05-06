Harakiri yaptı

Üst taraf ve alt tarafta müthiş bir yarışın yaşandığı 1. Lig'de 3. sırayı alarak play-off finalini hedefleyen Sakaryaspor, düşmeme mücadelesi veren Tuzlaspor'u ağırladı. Yeşil-siyahlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 2. devrede Mamba ve Sadık'ın attığı gollere engel olamayarak 2-0 mağlup ayrıldı.

KOCAELİ'DE DEV MAÇ

Sakaryaspor, Tuzla'yı yense son hafta öncesinde 3. sırayı garantileyecekti. Tatangalar'la birlikte Bodrum, Çorum ve Kocaeli, 3. olmak için son hafta nefes kesecek maçlara çıkacak. Kocaeli deplasmanına gidecek Sakarya ekibi, final gibi maçı kazanırsa diğer sonuçlara bakılmaksızın play-off finali biletini alacak.