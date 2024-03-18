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3 puan Tatanga'nın

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Altay'ı 2-0 yenen Sakaryaspor, milli araya moralli girdi... Ev Sahibi Tatangalar, ligin dibine demir atan rakibi karşısında 35. dakikada Kasongo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Sakaryaspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve 83'te Del Valle, Burak Süleyman'ın asistini golle değerlendirerek karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0. Milli araya galibiyetle giren Sakaryaspor, 47 puanla üçüncü sıraya yükseldi. 15 puanda kalan -3 puanlı Altay'ın ise ligde kalma umutları giderek azalıyor. Sakaryaspor, milli ara sonrası Şanlırurfa deplasmanına çıkarken, İzmir'in siyah beyazlı ekibi Altay ise, seyircisi önünde Bandırma'yı ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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3 puan Tatanga'nın
Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Altay'ı 2-0 yenen Sakaryaspor, milli araya moralli girdi... Ev Sahibi Tatangalar, ligin dibine demir atan rakibi karşısında 35. dakikada Kasongo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Sakaryaspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve 83'te Del Valle, Burak Süleyman'ın asistini golle değerlendirerek karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0. Milli araya galibiyetle giren Sakaryaspor, 47 puanla üçüncü sıraya yükseldi. 15 puanda kalan -3 puanlı Altay'ın ise ligde kalma umutları giderek azalıyor. Sakaryaspor, milli ara sonrası Şanlırurfa deplasmanına çıkarken, İzmir'in siyah beyazlı ekibi Altay ise, seyircisi önünde Bandırma'yı ağırlayacak.
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