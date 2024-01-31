Keçiören şov

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, iki takviye birden yaptı. Başkent temsilicisi Gençlerbirliği'yle yollarını ayıran 35 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Akdemir'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 16 maçta 1 asiste imza attı. Mor-beyazlılar, ayrıca 25 yaşındaki forvet Görkem Bitin'i ise sezonu sonuna kadar kiraladı. Pendikspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon 10 maça çıkan başarılı golcü, 1 kez ağları sarstı. Görkem'in Pendikspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.