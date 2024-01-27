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Ahlatcı Çorum FK 1 - 1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:40
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Ahlatcı Çorum FK 1 - 1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibinin golünü 53. dakikada Geraldo atarken, İzmir ekibinin golü ise 46. dakikada Lundqvist'ten geldi.

Sahadan 1'er puanla ayrılan iki takımdan Çorum FK puanını 34 yaparken, Gözetepe ise 39 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Ferhat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kontrol etti.

19. dakikada ceza yayının gerisinden Nalepa'nın şutunda kaleci Arda topun sahibi oldu.

45. dakikada soldan Ferhat'ın ortasında altıpas üzerinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

46. dakikada Nalepa'nın hatasında topu alan Ramon Pascal'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlara gitti. O-1

53. dakikada Ogün'ün geri pasında araya giren Geraldo, ceza yayında kaleci Arda'yı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 87 Hakan Barış), Geraldo (Dk. 87 Verheydt), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren Aydın)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Traore (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 19 Dennis), Mamah (Dk. 86 İzzet Malak), Yalçın Kayan (Dk. 85 Atınç Nukan), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 46 Lundqvist (Göztepe), Dk. 53 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 53 Mamah, Dk. 56 Dennis, Dk. 90 İsmail Köybaşı (Göztepe)

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