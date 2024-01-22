Sakarya'ya şok

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sakaryaspor, 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği deplasmanından 3-1 mağlup ayrılarak ağır bir darbe daha yedi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 56. dakikasında Odise Roshi'nin golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 64'te Aosman'ın penaltı golüne engel olamadı ve durum 1-1 oldu.

68'DE HASAN KIZARDI

68'DE Hasan Kılıç'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor, böylece oyun hakimiyetini tamamen rakibine bıraktı. Gençlerbirliği, 75'te Oğuzhan'ın ortasında Yasin Güreler'in kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Başkent ekibinin tecrübeli golcüsü Yatabare 82'de son sözü söyledi. Maçı 3-1 kazanan G.Birliği puanını 31'e yükseltti, Sakarya 32'de kaldı.

KALOĞLU: KRİTİK 3 PUAN

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ilk 6 yarışında önemli bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Gençlerbirliği'ne yakışır bir şekilde mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

"KART PLANIMIZI BOZDU"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "1-0 öne geçmiştik. Oyun bizim lehimize gidecek diye düşünürken bir penaltı oldu, ardından kırmızı kart gördük. 10 kişi kaldıktan sonra bütün planlarımız bozuldu" ifadelerini kullandı.