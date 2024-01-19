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Giresunspor 0-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 23:02
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Giresunspor 0-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Ligin 19'uncu haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Çorum FK'ya 3-0 yenildi.

17'nci dakikada Geraldo, aldığı pasla ceza sahasına hareketlendi ve pasını Ahmet Sagat'a verdi. Topu kontrol eden Ahmet Sagat, penaltı noktasından vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarıyı Çorum FK 1-0 önde tamamladı.

56'ncı dakikada ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Mert Han Kurt'un çektiği sert şutta top direği sıyırarak auta çıktı.

68'inci dakikada Giresunsporlu oyuncuların ara pasını kazanan Ferhat, topu Gerolda'ya çıkardı. Arka direğe göndermek istediği pas defanstan sekerek tekrar kendisine gelen Geraldo, topu Ferhat'a aktardı. Ferhat'ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

77'nci dakikada Ferhat'ın pasını alan Ahmet İlhan Özek'in, kale önüne yaptığı ortaya arka direkte bulunan Geraldo, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

90+1'inci dakikada Kerem'in pası ile ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Atakan topu filelere gönderdi: 0-3

Maç Çorum FK'nın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

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