Göztepe 5-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Göztepe, lider Eyüpspor'u evinde farklı mağlup edip 4'te 4 yaptı: 5-1. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4'üncü dakikada gol perdesini Mamah ile açtı: 1-0. Messaoudi 10'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi. Konuk Eyüpspor'da Ahmed Kutucu 45'inci dakikada farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da ataklarını sıklaştıran Göztepe 56'ncı dakikada Yalçın'ın penaltı golüye iyice rahatladı: 3-1. Ahmed Ildız 70'inci dakikada sahne aldı ve durum 4-1 oldu. Ahmed Ildız 88'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 5-1. Karşılaşmayı kazanan Göztepe puanını 32 yapıp 2'nci Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Liderliğini sürdüren Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.

4'üncü dakika Göztepe öne geçti. Ogün'ün ceza sahasına yaptığı yerden ortada kale önünde topa dokunan Mama, topu ağlara gönderdi: 1-0

10'uncu dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Messaoudi, rakibini geçip vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

15'inci dakikada savunmanın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Messaoudi'nin şutunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Mamah'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Messaoudi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

45'inci dakika fark bire indi. Şık çalımlarla topu rakiplerinden kurtaran Ahmed'in şutunda top filelere gitti: 2-1.

52'nci dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. İsmail'in kullandığı serbest atışta, Taha kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

53'üncü dakikada Tijnic'in sağdan ortaladığı topa Claro elle müdahale etti, hakem devam kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti.

56'ncı dakikada Yalçın penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

66'ncı dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Soldan Mamah'ın ortasına Doğan uçan kafayı vurdu, kaleci Berke son anda topu çeldi.

70'inci dakikada Göztepe farkı üçe çıkardı. Tijanic'in pasında topu iyi kontrol eden Ahmed düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-1.

88'inci dakikada Göztepe, Traore'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Ahmed Ildız atışı gole çevirdi: 5-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, 3 puanı Göztepe kaptı.