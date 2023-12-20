Haberler TFF 1.Lig Göztepe 5-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 5-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:05 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe 5-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Göztepe, lider Eyüpspor'u evinde farklı mağlup edip 4'te 4 yaptı: 5-1. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4'üncü dakikada gol perdesini Mamah ile açtı: 1-0. Messaoudi 10'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi. Konuk Eyüpspor'da Ahmed Kutucu 45'inci dakikada farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da ataklarını sıklaştıran Göztepe 56'ncı dakikada Yalçın'ın penaltı golüye iyice rahatladı: 3-1. Ahmed Ildız 70'inci dakikada sahne aldı ve durum 4-1 oldu. Ahmed Ildız 88'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 5-1. Karşılaşmayı kazanan Göztepe puanını 32 yapıp 2'nci Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Liderliğini sürdüren Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.

4'üncü dakika Göztepe öne geçti. Ogün'ün ceza sahasına yaptığı yerden ortada kale önünde topa dokunan Mama, topu ağlara gönderdi: 1-0

10'uncu dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Messaoudi, rakibini geçip vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

15'inci dakikada savunmanın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Messaoudi'nin şutunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Mamah'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Messaoudi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

45'inci dakika fark bire indi. Şık çalımlarla topu rakiplerinden kurtaran Ahmed'in şutunda top filelere gitti: 2-1.

52'nci dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. İsmail'in kullandığı serbest atışta, Taha kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

53'üncü dakikada Tijnic'in sağdan ortaladığı topa Claro elle müdahale etti, hakem devam kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti.

56'ncı dakikada Yalçın penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

66'ncı dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Soldan Mamah'ın ortasına Doğan uçan kafayı vurdu, kaleci Berke son anda topu çeldi.

70'inci dakikada Göztepe farkı üçe çıkardı. Tijanic'in pasında topu iyi kontrol eden Ahmed düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-1.

88'inci dakikada Göztepe, Traore'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Ahmed Ildız atışı gole çevirdi: 5-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, 3 puanı Göztepe kaptı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…
Başkan Erdoğan'dan Vucic ve Sisi'ye seçim tebriği: Gazze masada
F.Bahçe Beko - Zalgiris CANLI
Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay 3 puanı hatırladı!
Ankara'da kazanan Bandırma!
Call of Duty 2025'e ilk bakış!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (20 Aralık)
MEB ara tatil anket sonuçları belli oldu mu? 2. dönem ara tatil ne zaman? ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim 22:19
Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! 22:15
Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! 22:05
Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar 22:01
İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:59
Antalya'da eşitlik bozulmadı! Antalya'da eşitlik bozulmadı! 21:58
Daha Eski
Cimbom derbi öncesi moral depoladı! Cimbom derbi öncesi moral depoladı! 21:56
Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! 21:43
Cengiz Ünder: Çok şey gördüm ama... Cengiz Ünder: Çok şey gördüm ama... 21:36
Fred'den maç sonu flaş paylaşım! Fred'den maç sonu flaş paylaşım! 21:29
Toroğlu'dan G.Saray'ın yıldızına flaş eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'ın yıldızına flaş eleştiri! 21:03
Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi? İşte o gerçek Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi? İşte o gerçek 20:41