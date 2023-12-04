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Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine yeniden Ahmet Cingöz getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:37
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Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.

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