Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.