Bodrum iddialı

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü ile berabere kalıp sahasında Adanaspor'a mağlup olan Bodrum FK, bugün 14. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Yeşilbeyazlılarda cezaları sona eren kaleci Sousa ve sağ bek Üzeyir görev verilmesi durumunda Şanlıurfaspor karşısında forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı olan orta saha Mohammed'in yanı sıra tedavisi süren sol bek Eren ise oynayamayacak. Ligde son 2 maçı kazanamadıklarını hatırlatan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Üst sıralardan uzaklaşmamak adına son derece kritik bir karşılaşma oynayacağız. Şanlıurfaspor alt sıralarda yer alsa da son maçlarında Bandırma'da kazanıp iyi bir ekip olduklarını gösterdiler. İşimiz kolay olmayacak ama kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye iddialı konuştu.