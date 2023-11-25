Haberler TFF 1.Lig Tarih yazacağız

Tarih yazacağız

6 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılarda başkan Oğuzhan Yalçın geçen sezonki tarihi başarılarını tekrarlamak istediklerini vurguladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Tarih yazacağız

Trendyol 1. Lig'de 6 maçtır galibiyet hasreti çeken, evinde son iki maçtan puansız ayrılan Çorum FK, yarın sahasında oynayacağı Altay maçında mutlak 3 puan hedefliyor. 1. Lig'de 5'te sıfır çeken sonuncu sıradaki rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen kırmızısiyahlılar, taraftarı önünde 6 maçlık kötü gidişatı sonlandırmak amacında. Geçen sezon tarih yazarak 1. Lig'e adlarını yazdırdıklarının altını çizen Başkan Yalçın, "Bir önceki sezon boyunca birlikte başardık ve bu sezon da omuz omuza, hep birlikte tarih yazacağız. Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok" diye iddialı konuştu. Öte yandan tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan Çorum ekibinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Sadık Arda Yılmaztürk dışında eksik Çorum FK, Altay'ı mağlup edere iddiasını güçlendirmek istiyor. futbolcu bulunmuyor.

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