Haberler TFF 1.Lig Giresunspor 1-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Giresunspor 1-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Giresunspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 18:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giresunspor 1-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Sefa'nın ceza sahasına ortasında Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

32. dakikada Savicevic'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Göktuğ, topu kornere çeldi.

38. dakikada Savicevic'in pasında topla buluşan Kuwas önce rakiplerini ardından da kaleci Göktuğ'u geçerek topu boş ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada Savicevic'in ceza yayına yakın bir noktadan sert vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

83. dakikada sağ kanattan Orhan'ın ortasında kale önünde Eren'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Kadir, Anıl, Faruk Can, Furkan, Erol, Savicevic (Metin Caner dk. 81), Çekdar (Mert Han dk. 69), Şahin (Mehmet dk. 89), Kuwas

Yedekler: Göktan, Fatih, Ali Emirhan, Barış, Muhammet, Kasım Alperen, Enishan

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Erzurumspor FK: Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk (Furkan dk. 46), Estrela (Alican, dk. 61), Batuhan (Özgür dk. 75), Sefa (Shala dk. 75), Eren, Rosheuvel

Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Hüseyin, Güney, Gürkan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Brandley Kuwas (dk. 38) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Vukan Savicevic, Furkan Kütük, Erkan Anapa, Mert Han Kurt (Giresunspor)

DİĞER
Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı! Arda Güler maç kadrosunda ! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine
İstanbul'da 6 gol var kazanan yok!
Konya'da 1 puanı 90+7'de kurtardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum FK evinde 3 puanı aldı!
Bandırmaspor yükselişini sürdürdü!
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul'da 6 gol var kazanan yok! İstanbul'da 6 gol var kazanan yok! 17:56
Vukas'tan Aboubakar açıklaması! Vukas'tan Aboubakar açıklaması! 17:40
Antalyaspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! Antalyaspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 17:26
Servet Çetin’den taraftara sitem! Servet Çetin’den taraftara sitem! 17:01
Servet Çetin'den tepki! "Sivassporlu değiller" Servet Çetin'den tepki! "Sivassporlu değiller" 16:58
Lyon'da kan kaybı devam ediyor! Lyon'da kan kaybı devam ediyor! 16:58
Daha Eski
G.Saray iddiası Ali Koç'u çıldırttı! Şoke eden tartışma G.Saray iddiası Ali Koç'u çıldırttı! Şoke eden tartışma 16:48
45. İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu! 45. İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu! 16:24
Abdullah Avcı Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirdi Abdullah Avcı Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirdi 16:16
Cengiz Ünder Marsilya'yı pişman etti! Cengiz Ünder Marsilya'yı pişman etti! 16:05
Bodrum FK evinde 3 puanı aldı! Bodrum FK evinde 3 puanı aldı! 15:57
Bandırmaspor yükselişini sürdürdü! Bandırmaspor yükselişini sürdürdü! 15:54