Haberler TFF 1.Lig Altay 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Altay ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar İzmir'de geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Altay, evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 20'nci dakikada Paixao ile öne geçerken, konuk takım 54'üncü dakikada Del Valle, 85'inci dakikada ise Murat Cem'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Altay 5 puanla son sırada kalırken, Sakaryaspor 15 puana ulaştı.

1'inci dakikada Altay atağında sağdan Tolga kesti, Paixao'nun kafa şutunda kaleci Cihan topu kornere tokatladı.

6'ncı dakikada Ceyhun'un hatasında müsait pozisyonda topla buluşan Kasongo'nun vuruşunda Altay kalecisi Eren gole izin vermedi.

20'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tolga ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Paixao kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, kendi futbolcularını sakinleştirmek için sahaya girdikten sonra kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

42'nci dakikada Oğuz'un pasında bomboş pozisyonda sağ çaprazda topla buluşan Kasango topu dışarı yollayıp mutlak fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada Sakaryaspor skora denge getirdi. Sağ kanattan Roshi'nin ortasında arka direkte Del Valle düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-1.

73'üncü dakikada soldan Eren Erdoğan'ın ortasında Ceyhun'un sektirdiği topa Efe kafayı vurdu. Efe'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

82'nci dakikada sağdan kazanılan kornerde Tolga'nı ortasına Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Cihan köşeye giden topu son anda çıkardı.

85'inci dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sağdan Burak'ın ortasında Ali kafayı vurdu. Savunmadan dönen topu Ali bu kez Murat'a bıraktı. Murat Cem gelişine bir vuruşla kaleci Eren'i avladı: 1-2.

89'uncu dakikada kaleci Eren'den sıyrılan Kasango'nun vuruşunda Ceyhun topu çizgiden çıkardı.

Mücadele Sakaryaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DİĞER
Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi
TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğan'a 'çimariva' selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti
Fırtına'ya Karagümrük engeli!
Beşiktaş'ta yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adanaspor 3 puanı tek golle aldı!
Manisa'da kazanan çıkmadı! Son dakikalar nefes kesti!
Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (29 Ekim 2023)
Kral Şakir ve Fil Necati tüm şarkılar, şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Ekim enflasyon ne zaman açıklanacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya Karagümrük engeli! Fırtına'ya Karagümrük engeli! 17:57
Beşiktaş'ta yıldız isim kadrodan çıkarıldı! Beşiktaş'ta yıldız isim kadrodan çıkarıldı! 17:51
Pendikspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! Pendikspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:29
Cagliari'den muhteşem geri dönüş! Cagliari'den muhteşem geri dönüş! 17:09
Mbappe PSG'yi ipten aldı Mbappe PSG'yi ipten aldı 17:00
Cengiz Ünder'den 100. yıl jesti Cengiz Ünder'den 100. yıl jesti 16:54
Daha Eski
Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:49
Kadınlar Cumhuriyet'in 100. yılı için koştu Kadınlar Cumhuriyet'in 100. yılı için koştu 16:34
Al Hilal - Al Hazm maçı ne zaman? Al Hilal - Al Hazm maçı ne zaman? 16:15
Al Khaleej - Damak maçı ne zaman? Al Khaleej - Damak maçı ne zaman? 16:10
Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman? Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman? 16:08
Inter - Roma maçı saat kaçta? Inter - Roma maçı saat kaçta? 15:59