Altay 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Altay, evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 20'nci dakikada Paixao ile öne geçerken, konuk takım 54'üncü dakikada Del Valle, 85'inci dakikada ise Murat Cem'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Altay 5 puanla son sırada kalırken, Sakaryaspor 15 puana ulaştı.

1'inci dakikada Altay atağında sağdan Tolga kesti, Paixao'nun kafa şutunda kaleci Cihan topu kornere tokatladı.

6'ncı dakikada Ceyhun'un hatasında müsait pozisyonda topla buluşan Kasongo'nun vuruşunda Altay kalecisi Eren gole izin vermedi.

20'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tolga ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Paixao kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, kendi futbolcularını sakinleştirmek için sahaya girdikten sonra kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

42'nci dakikada Oğuz'un pasında bomboş pozisyonda sağ çaprazda topla buluşan Kasango topu dışarı yollayıp mutlak fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada Sakaryaspor skora denge getirdi. Sağ kanattan Roshi'nin ortasında arka direkte Del Valle düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-1.

73'üncü dakikada soldan Eren Erdoğan'ın ortasında Ceyhun'un sektirdiği topa Efe kafayı vurdu. Efe'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

82'nci dakikada sağdan kazanılan kornerde Tolga'nı ortasına Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Cihan köşeye giden topu son anda çıkardı.

85'inci dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sağdan Burak'ın ortasında Ali kafayı vurdu. Savunmadan dönen topu Ali bu kez Murat'a bıraktı. Murat Cem gelişine bir vuruşla kaleci Eren'i avladı: 1-2.

89'uncu dakikada kaleci Eren'den sıyrılan Kasango'nun vuruşunda Ceyhun topu çizgiden çıkardı.

Mücadele Sakaryaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.