Yeni seri Tuzla'yla

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Kocaelispor, yarınki Tuzlaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda 1 gol, 2 asistle oynayan 35 yaşındaki Portekizli sağ açığı Daniel Candeias ile 22 yaşındaki genç dinamosu Mert Çölgeçen, iddialı açıklamalar yaptı. Candeias, "Son maçta evimizde Erzurumspor'la berabere kaldık. Beş maç kazandık ama daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Yeni bir galibiyet serisi bu maçta başlayacak. Hepimiz bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MORAL-MOTİVASYONUMUZ ÇOK İYİ

Körfez ekibinde bu sezon 4 maçta oynayan Mert Çölgeçen de Tuzla'da yeni bir galibiyet serisi başlatacaklarını savundu. Çölgeçen, "Yine bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Takım içindeki moral motivasyon çok iyi. Bir adaptasyon sorunumuz vardı. Onu da atlattık. Takım birbirini tanıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. İlk haftalarda süre bulamıyordum. Şu an hocam da sağ olsun süre veriyor. Ben de bu süreyi elimden geldikçe iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu da devam ettireceğim" diye umut dağıttı.