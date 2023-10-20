Haberler TFF 1.Lig Yeni seri Tuzla'yla

Yeni seri Tuzla'yla

Kocaelispor, Erzurum beraberliğini İstanbul'da telafi edecek. Ligde son 6 maçta 5 galibiyet alan, 6 maçtır namağlup olan Kocaelispor’un, Portekizli yıldızı Candeias ve genç dinamosu Mert Çölgeçen, Tuzlaspor deplasmanında 3 puan sözü verdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni seri Tuzla'yla

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Kocaelispor, yarınki Tuzlaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda 1 gol, 2 asistle oynayan 35 yaşındaki Portekizli sağ açığı Daniel Candeias ile 22 yaşındaki genç dinamosu Mert Çölgeçen, iddialı açıklamalar yaptı. Candeias, "Son maçta evimizde Erzurumspor'la berabere kaldık. Beş maç kazandık ama daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Yeni bir galibiyet serisi bu maçta başlayacak. Hepimiz bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MORAL-MOTİVASYONUMUZ ÇOK İYİ

Körfez ekibinde bu sezon 4 maçta oynayan Mert Çölgeçen de Tuzla'da yeni bir galibiyet serisi başlatacaklarını savundu. Çölgeçen, "Yine bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Takım içindeki moral motivasyon çok iyi. Bir adaptasyon sorunumuz vardı. Onu da atlattık. Takım birbirini tanıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. İlk haftalarda süre bulamıyordum. Şu an hocam da sağ olsun süre veriyor. Ben de bu süreyi elimden geldikçe iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu da devam ettireceğim" diye umut dağıttı.

DİĞER
Selda Bağcan ‘Daha çok insana yardım edebilmek için vakıf kuracağım’
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Satın alma opsiyonuyla...
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakarya iddialı
Bodrum'da seri sürecek
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
20 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" 07:34
Pep soslu F.Bahçe! Pep soslu F.Bahçe! 00:23
F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! 00:19
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... 00:19
Daha Eski
Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! 00:19
Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... 00:19
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 00:19
Zaniolo'nun cezasını duyurdular! Zaniolo'nun cezasını duyurdular! 00:19
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! 00:19
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! 00:19