Haberler TFF 1.Lig ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig 8. hafta mücadelesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başkent ekibi Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyete uzandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 18:22
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Gençlerbirliği'nin gollerini 24. dakikada Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Ev sahibi ekibin ilk ve tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'ın ayağından geldi.

Başkent ekibinde Mustapha Yatabare, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 14 yaparak 5. sıraya yükseldi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise ligde topladığı 9 puanla 12. sırada yerini aldı.

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