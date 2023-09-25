Haberler TFF 1.Lig Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İzmir'de kazanan çıkmadı!

Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İzmir'de kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:21
Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İzmir'de kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta kapanış maçında Altay ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül

Altay: Engin Karataş, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya (Dk. 82 Murat Uluç), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 63 Ali Kızılkuyu), Ceyhun Gülselam (Dk. 77 Enes Yetkin), Onur Efe (Dk. 63 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 56 Kenan Özer), Üzeyir Ergün (Dk. 87 Süleyman Özdamar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Osman), Celal Dumanlı (Dk. 70 Pedro), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 56 Mohammed)

Goller: Dk. 34 (Penaltıdan) Balde (Bodrum FK), Dk. 89 Zeki Yıldırım (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Paixao, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Efe Sarıkaya (Altay), Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 68 Celustka, Dk. 81 Samet Yalçın, Dk. 85 Diogo Sousa, Dk. 88 Cenk Şen (Bodrum FK)

DİĞER
Fenomen şarkıcı Ece Ronay şiddete uğradığı görüntüleri paylaştı: Lütfen bana yardım edin!
CHP'de İstanbul kavgası! Kim kimin adayı? Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat’a "Sen bu işe girme" teklifi! 2 isme tehdit
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı!
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta?
Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Kadir Gecesi'nde tövbe etmenin önemi nedir?
İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay ile Bodrumspor yenişemedi! Altay ile Bodrumspor yenişemedi! 23:10
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 22:56
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 22:51
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 22:48
Rayyan Baniya: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Rayyan Baniya: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 22:45
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 22:43
Daha Eski
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 22:40
Lamkel Ze: Sahada inanılmaz bir istek vardı Lamkel Ze: Sahada inanılmaz bir istek vardı 22:36
Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor 22:31
Filenin Sultanları yurda döndü! Filenin Sultanları yurda döndü! 22:28
Altay beraberliği 89'da kurtardı! Altay beraberliği 89'da kurtardı! 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:08