Haberler TFF 1.Lig SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Cavare Ümraniye'de

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Cavare Ümraniye'de

Lige istediği başlangıcı yapamayan Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Sion'dan ayrılan Dimitri Cavare'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki stoper 1+1 yıllık imzayı attı. Beklerde de oynayan Cavare, daha önce Lens, Rennes ve Barnsley gibi kulüplerde görev yapmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Cavare Ümraniye'de
Lige istediği başlangıcı yapamayan Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Sion'dan ayrılan Dimitri Cavare'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki stoper 1+1 yıllık imzayı attı. Beklerde de oynayan Cavare, daha önce Lens, Rennes ve Barnsley gibi kulüplerde görev yapmıştı.
DİĞER
Bırak artık bu İşler'i! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
F.Bahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jonjo Shelvey Süper Lig ekibinde!
Jospin Şanlıurfa'da
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Daha Eski
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21
F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... 00:21
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı 00:21
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 00:21
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 00:21