SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Cavare Ümraniye'de
Lige istediği başlangıcı yapamayan Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Sion'dan ayrılan Dimitri Cavare'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki stoper 1+1 yıllık imzayı attı. Beklerde de oynayan Cavare, daha önce Lens, Rennes ve Barnsley gibi kulüplerde görev yapmıştı.
Ligeistediği başlangıcı yapamayan Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Sion'dan ayrılan Dimitri Cavare'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki stoper 1+1 yıllık imzayı attı. Beklerde de oynayan Cavare, daha önce Lens, Rennes ve Barnsley gibi kulüplerde görev yapmıştı.