Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig...

Altay İzmir derbisinde Göztepe'ye kaybederek bu sezon ilk iç saha yenilgisini aldı. Çıktığı 3 haftada da fileleri sarsan Altay ilk kez golü atamadı.

Göztepe sezonun ilk galibiyetini derbide almayı başardı. Altay'ı devirerek 11. sıraya yükseldiler. Ancak oynanan futbol taraftarlarca beğenilmedi. Teknik direktör Radomir Kokovic de öğrencilerini uyardı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09, atağa kalktı. Kelkit Bld'de forma giyen 23 yaşındaki genç stoper Köksal Apaydın'ı renklerine bağladılar.

Manisa FK'nın yeni transferi Meriton Korenica imza sonrası Kosova Milli Takımı'a katılmak için ülkeden ayrıldı. İsviçre ve Romanya karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilmişti.

SON olarak Giresunspor'da forma giyen kaleci Ferhat Kaplan, Sarıyer ile masaya oturdu ancak anlaşmaya varamadı. 34 yaşındaki eldiven ardından Tuzlaspor ile görüştü.

Tuncay Şanlı yine Sakaryaspor'da Teknik direktörlük kariyerinde sadece Sakaryaspor'da görev yapan Tuncay Şanlı, 3. defa kulübe döndü. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Hedefi takımı yukarılara taşımak