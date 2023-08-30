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TRANSFER HABERİ - Manisa FK Jetmir Topalli'yi kiraladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Jetmir Topalli'yi kiraladığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:58
TRANSFER HABERİ - Manisa FK Jetmir Topalli'yi kiraladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosovalı forvet Jetmir Topalli'yi kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor forması giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topalli, Manisa'ya şampiyonluk için geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlardan çok güzel referanslar aldım. Hedefi, Süper Lig olan bir takıma şampiyonluk için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıp hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Topalli'nin İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e yükselme tecrübesi yaşadığını hatırlatarak, "Jetmir Topalli, uzun yıllardır Türkiye'de futbol oynuyor ve bu ligi iyi biliyor. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla da bu başarısını tekrarlayacağına inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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