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Kocaelispor 3-2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor sahasında Altay'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 00:36
Kocaelispor 3-2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Altay'ı 3-2 mağlup etti.

33'üncü dakikada Kocaelispor öne geçti. Amaral'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tanque, topu iyi bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan topu alan Amaral, içeri koşu yapan Cem Ekinci'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cem, takımının ikinci golünü attı: 2-0.

İlk yarı 2-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

73'üncü dakikada Altay'ın serbest vuruş organizasyonunda oyuncuların itişmesi sırasında Kocaelisporlu Fofana, Ceyhun Gülselam'ı omzundan ısırdı. VAR'ın uyarısı ile görüntüleri izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Fofana'yı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

83'üncü dakikada Kocaelispor farkı 3'e yükseltti. Candeias'ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Emir Ortakaya, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-0.

85'inci dakikada Altay farkı 2'ye indirdi. Tolga'nın ceza sahası içine açtığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki Yıldırım meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+9'uncu dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Alihan Kubalas'ın Mehmet Yıldız ile girdiği mücadelede hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Paixao topu ağlara gönderdi: 3-2.

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