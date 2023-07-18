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Göztepe ve Eyüpspor Peniel Mlapa için yarışıyor!

Eyüpspor ve Göztepe Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr forması giyen 32 yaşındaki forvet Peniel Mlapa'yı transfer edebilmek için harekete geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:18
Göztepe ve Eyüpspor Peniel Mlapa için yarışıyor!

Eyüpspor ve Göztepe, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr forması giyen 32 yaşındaki forvet Peniel Mlapa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklar devam ederken, kulüpler transfer harekatını da sürdürüyor. Bu sezon Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkan Göztepe ve Eyüpspor, Peniel Mlapa'yı kadrosuna katmak istiyor. Daha önce kariyerinde Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie gibi liglerde de boy gösteren 32 yaşındaki golcü oyuncu serbest durumda bulunuyor. Almanya U19 ve Almanya Ümit Milli Takım formaları da giyen Mlapa, sonrasında milli takım tercihini Togo'dan yana kullanmıştı.

32 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinin en iyi dönemini ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi. 2020-21 sezonunda Al Ittihad Kalba formasıyla 22 maçta görev alan Mlapa, takımına 17 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Mlapa ayrıca 2018-19 sezonunda Hollanda'da Venlo formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol atma başarısı göstermişti.

GÖZTEPE BASTIRIYOR

1'inci Lig ekipleri Göztepe ve Eyüpspor tecrübeli forveti kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek isteyen Göztepe, Mlapa için girişimlerini hızlandırmış durumda. Öte yandan hücum hattını tecrübeli bir isimle takviye etmek isteyen Eyüpspor da Mlapa'nın durumunu yakından takip ediyor.

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