Altay Marco Paixao ile anlaşma sağladı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşınaki usta forvet Marco Paixao ile yeni sezon için el sıkıştıklarını açıkladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve yarın İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile her konuda anlaştık, kampa katılacak. Diğer yabancı oyuncularımız Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulübün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tecrübeli futbolcularımızla da yola devam ediyoruz" dedi.

Siyah-beyazlılarda İzmir'deki ilk etap çalışmalarında yer alan takımda kalan tecrübeli isimler Özgür, Ceyhun, İbrahim, Deniz, Ozan ve Murat Uluç'tan sonra Zeki ve Tolga da Afyon kampında takıma katıldı. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli Kutay'ın ise kampta yer almadığı bildirildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü idaresinde çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinde oyuncular dün laktat testinden geçti. Öte yandan Altay'ın 19 Temmuz Çarşamba günü Kocaelispor'la hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.