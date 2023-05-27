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Tecrübesiyle Eyüp

Sakaryaspor deplasmanında golsüz biten 90 dakikanın uzatmalarında Alpaslan’ın enfes füzesiyle sonuca giden Eyüpspor, Bodrum’la eşleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Tecrübesiyle Eyüp

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme için play-off mücadelesi veren Sakaryaspor ile Eyüpspor'un 120 dakikalık mücadelesinde gülen taraf İstanbul temsilcisi oldu... Deplasmanda olmasına rağmen gole daha yakın olan Eyüpspor, kaleci Cihan'ı geçmekte zorlanınca 90 dakika golsüz sona erdi. Seyircisinin muhteşem desteğine rağmen rakip kalede fazla etkili olamayan Sakaryaspor, uzatma dakikalarında yıkıldı: 0-1.

MÜTHİŞ FÜZE!

Uzatmalarda da usta ayaklarıyla rakip kalede tehlikeler yaratan Arda Turan'ın ekibi, aradığı golü 120+2'de Alpaslan Öztürk ile buldu. Karşılaşmanın penaltılara gitmesi beklenirken, sol çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcu, enfes bir füze çıkardı. Günün başarılı ismi kaleci Cihan, bu şutta çaresiz kaldı. Üst direğe de çarpan top köşeden filelerle buluştu. Bodrumspor ile Eyüpspor, finalde Pendikspor ile kapışmak için iki maç oynayacaklar.

DOĞRU ÖRNEĞİMİZ BAŞAKŞEHİR

Eyüpsor Teknik Direktörü Arda Turan, oyuncularının kendisine hocalık kariyerinde çok özel bir gün yaşattığını belirterek şöyle konuştu: Bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü'dür. Onlar gibi sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.

BİR HOCADAN FAZLASI

Attığı golle Eyüp'ü yarı finale taşıyan Alpaslan Öztürk, "Golden sonra hocamıza koştum. Hocamız; benim için bir hocadan fazlası. Bir idol, ağabey, bir yol gösteren. Bunu da izleyenler anlayacaktır" diye konuştu.

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