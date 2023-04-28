Pendik’i yenersek çıkarız

Spor Toto 1. Lig'de final gibi maçta yarın 3. Sıradaki Pendik'e konuk olacak 2. Rize'de tecrübeli yıldız orta saha Alper Potuk, umut dağıttı. Potuk, "İnşallah kazanabilirsek yüzde 99 Süper Lig'e yükselmiş oluruz. İç sahada taraftarımız ile de tur atarız" diye iddialı konuştu.
Spor Toto 1. Lig'de final gibi maçta yarın 3. Sıradaki Pendik'e konuk olacak 2. Rize'de tecrübeli yıldız orta saha Alper Potuk, umut dağıttı. Potuk, "İnşallah kazanabilirsek yüzde 99 Süper Lig'e yükselmiş oluruz. İç sahada taraftarımız ile de tur atarız" diye iddialı konuştu.