Tuzlaspor 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller, Erol Can Akdağ, Ozan Papaker ve Abdoulaye Yahaya kaydetti.

Tuzlaspor puanını 34'e yükseltti.

Düşme potasında yer alan Denizlispor 17 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar



11. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in sert şutunda kaleci topu zorlukla kornere çeldi.



14. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ömürcan Artan uzak köşeye vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.



35. dakikada Erol Can Akdağ, ceza sahası yayı önünde arkadaşının pasını iyi değerlendirip gelişine vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0



57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Papaker'in vuruşunda top az farkla direk dibinden auta gitti.



59. dakikada Muhammed Demirci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin'i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



69. dakikada Mehmet Coşkun'un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

