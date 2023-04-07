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Tuzlaspor 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 18:08 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 18:23
Tuzlaspor 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller, Erol Can Akdağ, Ozan Papaker ve Abdoulaye Yahaya kaydetti.

Tuzlaspor puanını 34'e yükseltti.

Düşme potasında yer alan Denizlispor 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in sert şutunda kaleci topu zorlukla kornere çeldi.

14. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ömürcan Artan uzak köşeye vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Erol Can Akdağ, ceza sahası yayı önünde arkadaşının pasını iyi değerlendirip gelişine vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Papaker'in vuruşunda top az farkla direk dibinden auta gitti.

59. dakikada Muhammed Demirci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin'i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Mehmet Coşkun'un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

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