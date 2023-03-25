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Alsancak’ta Ege derbisi

Altay, bugün play-off yarışı veren Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Alsancak’ta Ege derbisi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 13.30'da 5'inci sıradaki Ankara Keçiörengücü, 17'nci sıradaki Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Aynı saatte Sancaktepe Stadı'nda Tuzlaspor-Göztepe karşılaşması oynanacak. Saat 16.00'da ise Altay, playoff şansını kaçırmak istemeyen Manisa FK'yı konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen 13'üncü sıradaki Altay, evinde Ege derbisinde Play-Off yarışı veren Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Seyircisiz oynama cezası süren Altay taraftarları maça alınmayacak.


Altay'da sarı kart cezalısı Naderi, tedavisi süren kaleci Ozan ve U19 Milli Takımı'na katılan sol bek Efe görev yapamayacak. Manisa FK'da sakatlıktan çıkan Nizamettin'in oynamasının zor olduğu ifade edildi. Ligde 25 puanla 13'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 39 puanı bulunan 8'inci basamaktaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

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