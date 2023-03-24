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Denizlispor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor deplasmanda Denizlispor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 22:16 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 22:43
Denizlispor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Play-Off yarışındaki Dyorex Boluspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda 42'nci dakikada Oğuz'un golüyle devreyi önde bitiren yeşil-siyahlı ekip, 73'üncü dakikada Ndlovu ve 90+2'de Gökhan'ın gollerine engel olamadı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, 27'nci haftayı da 17 puanla düşme hattında geçti. Boluspor ise puanını 41 yaparak Play-Off yolunda umut tazeledi.

3'üncü dakikada Gökhan Süzen'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda kaleci Çağlar topu kornere gönderdi.

7'nci dakikada Boluspor'da Ndlovu'nun ceza sahasının sağ tarafından yerden kaleye gönderdiği topu, kaleci Hüseyin uzaklaştırmak istedi, Bregu'nun önünde kalan topta Boluspor gol fırsatından yararlanamadı.

22'nci dakikada Boluspor'da Melih defansın arkasına atılan topta, kaleciyle karşı karşıya kalıp müsait pozisyonda topu auta attı.

42'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Gökhan Süzen'in kullandığı korner atışında kaptan Oğuz düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada Boluspor'da Bregu, ceza sahası dışından kaleye vurduğu şutta Denizlispor'un file bekçisi Hüseyin başarılı oldu.

72'nci dakikada Boluspor'da Hakan'ın ceza sahası dışından kale içine gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

73'üncü dakikada skor eşitlendi. Bülent'in ceza sahasına gönderdiği top, takım arkadaşı Berk'in ayağından sekerek Ndlovu'nun önünde kaldı. Ndlovu topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1.

90+2'nci dakikada Boluspor'da Berk'in şutunda kaleci Hüseyin'den dönen topu Gökhan Alsan tamamlandı. Ofsayt değerlendirmesiyle pozisyon bir süre VAR'da incelendi ve gol kararı verildi: 1-2.

Maç deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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