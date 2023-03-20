Bolu evinde şov yaptı

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, zirveye oynayan Keçiörengücü'nü mağlup etmeyi başardı. Keçiörengücü henüz 5. dakikada Malaly Dembele'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Devre de bu sonuçla tamamlandı. Boluspor ikinci yarıya müthiş başladı. Özellikle Dejvi Bregu harika bir ikinci yarı çıkarttı. 51'de Bregu'nun golüyle skor 1-1'e geldi. 61'de Bregu bu defa asist yaptı, Veaceslav Posmac'ın golüyle Boluspor 2-1'i buldu. Kalan bölümde Keçiörengücü beraberlik için bastırsa da uzatma bölümünde gol yine Bolu'dan geldi. Bregu'nun asistinde bu defa Dino Ndlovu fileleri sarstı. 3-1'lik galibiyetle Boluspor play-off için umutlarını artırdı.

ÇOK MUTLUYUZ

Boluspor'un hocası Muzaffer Bilazer, galibiyet hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Play-off yarışında yeniden olmak istiyoruz. Bunun için ligin güçlü ekiplerinden Keçiörengücü'nü yenmek bize büyük bir moral oldu" dedi.