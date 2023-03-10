Lider dolu dizgin

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı play-off'u hedefleyen Bandırmaspor'u tek golle mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılıklı ataklar geçilen ilk 20 dakikanın ardından eflatun-sarılılar, golü buldu. Sağ kanattan gelen ortada Mustafa Pektemek topu kafayla ceza sahasına indirdi. Ceza sahasına hareketlenen Halil Akbunar, kaleci Gkelios'un üstünden topu filelerle buluşturdu ve karşılaşmada ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

KERİM'İN ŞANSSIZ GÜNÜ

İkinci yarıda etkin görünen taraf olan Bandırmaspor, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 60'ta ceza sahası dışından Kerim Avcı'nın serbest vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 81'de ise yine Kerim Avcı'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Harun güçlükle kurtardı. Maçtan 1-0 galip ayrılan Eyüpspor, 3'te 3 yaptı. Bandırma ekibi ise 4'te sıfır çekti.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Eyüp Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Üzülmez, "Hedefe ulaşmak istiyoruz, bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde maçlar oynayacağız. Galibiyeti hak ettik" dedi.