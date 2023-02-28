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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 12:20
Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Eyüpspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 23. hafta maçında Eyüpspor - Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Bodrumspor | CANLI İZLE

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