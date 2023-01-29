Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü Altay: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ankara Keçiörengücü Altay: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:52
Ankara Keçiörengücü Altay: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Kaan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Anderson (Dk. 79 Innocent), Bekir Karadeniz, Abdullah Aydın, Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Bardhi), Dembele

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Naderi, Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 86 Mehmet Gündüz)

Goller: Dk. 48 Paixao (Altay), Dk. 50 Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 81 İbrahim Öztürk, Dk. 88 Naderi (Altay)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...
Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi: "Olay..."
F.Bahçe Mert ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu
Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor Adanaspor'u devirdi
Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta?
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor yeni golcüsünü açıkladı Sivasspor yeni golcüsünü açıkladı 17:13
Milan'a evinde soğuk duş! Milan'a evinde soğuk duş! 17:03
G.Saray'dan sürpriz hamle! Liverpool'la görüşüyor G.Saray'dan sürpriz hamle! Liverpool'la görüşüyor 16:57
Keçiörengücü ve Altay yenişemedi Keçiörengücü ve Altay yenişemedi 16:52
F.Bahçe Mert ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu F.Bahçe Mert ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu 16:51
Bodrumspor Adanaspor'u devirdi Bodrumspor Adanaspor'u devirdi 16:50
Daha Eski
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:35
F.Bahçe'de Henrique ve Alioski şoku! F.Bahçe'de Henrique ve Alioski şoku! 16:32
Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." 16:27
Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu 16:17
G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı 16:03
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... 15:53