Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Göztepe'nin Yasin Öztekin ile bulduğu golle 1-0'lık skorla sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:02
Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu

Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)

Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)

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