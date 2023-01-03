Metincan Manisa’da

Manisa FK, ara transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah- beyazlılar teknik direktör Levent Eriş'in sezon başından bu yana ısrarla istediği Metincan Cici'yle anlaştı. Kastamonuspor'dan ayrılacak 27 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.
ManisaFK, ara transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah- beyazlılar teknik direktör Levent Eriş'in sezon başından bu yana ısrarla istediği Metincan Cici'yle anlaştı. Kastamonuspor'dan ayrılacak 27 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.