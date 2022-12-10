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Göztepe 1-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek attı 3 aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 21:10
Göztepe 1-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek attı 3 aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe, Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarlarının takip edemediği müsabakada Manisa FK'li seyirciler takımlarına destek verdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Palmer, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 85 Tuğbey Akgün), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 76 Atanga), Kvasina (Dk. 57 Ali Akman)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Uysal (Dk. 59 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 86 Arda Çolak), Diallo, Stark (Dk. 46 Gakpa), Batuhan Kör

Gol: Dk. 31 Tijanic (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 67 Burak Altıparmak (Manisa FK)

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