Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü ve Samsunspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 16:08
Keçiörengücü Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker (Dk. 58 Babaei), Bekir Karadeniz (Dk. 90+2 Eze), Rashad Muhammed (Dk. 63 Abdullah Aydın), Bardhi, Olawoyin, Balaj (Dk. 46 Melih İnan)

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 61 Harris), Soner Gönül, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 61 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 86 Cihan Kahraman), Tanque (Dk. 86 Polat Yaldır), Laura (Dk. 78 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 15 Laura (Yılport Samsunspor), Dk. 54 Olawoyin (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tanque, Dk. 70 Ali Kaan Güneren, Dk. 71 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 39 Rashad Muhammed, Dk. 42 Bekir Karadeniz, Dk. 74 Babaei (Ankara Keçiörengücü)

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