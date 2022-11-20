Sakaryaspor Bandırmaspor: 4-2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk ederken sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.
Maçta Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 9.,45.,73. dakikda Hurşit Taşçı ve 90. dakikada Kaiyne Woolery kaydetti. Deplasman ekibi Bandırmaspor'un gollerini 58. dakikada Caner Cavlan ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek attı.
Sakaryaspor'da 90+4. dakikada Michal Nalepa, Bandırmaspor'da 90+6. dakikada Isaac Tshibangu kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 19'a yükseltirken, Bandırmaspor 18 puanda kaldı.