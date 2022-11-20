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Sakaryaspor Bandırmaspor: 4-2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Sakaryaspor evinde Bandırmaspor'u konuk ederken sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı. Maçta Sakaryaspor'un gollerini Hurşit Taşçı(3) ve Kaiyne Woolery kaydederken, deplasman ekibinin gollerini Caner Cavlan ve Atabey Çiçek attı. Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 19'a yükseltirken Bandırmaspor 18 puanda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 21:17
Sakaryaspor Bandırmaspor: 4-2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk ederken sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Maçta Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 9.,45.,73. dakikda Hurşit Taşçı ve 90. dakikada Kaiyne Woolery kaydetti. Deplasman ekibi Bandırmaspor'un gollerini 58. dakikada Caner Cavlan ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek attı.

Sakaryaspor'da 90+4. dakikada Michal Nalepa, Bandırmaspor'da 90+6. dakikada Isaac Tshibangu kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 19'a yükseltirken, Bandırmaspor 18 puanda kaldı.

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