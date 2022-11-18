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Yeni bir sayfa açtık

Sakaryaspor hocası Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçı öncesi umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Yeni bir sayfa açtık
Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 11. sırada yer alan Sakaryaspor, geleceğe umutlu bakıyor. Takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, sahalarındaki Bandırmaspor maçı öncesinde iddialı konuştu. Özbalta, "Birkaç maç üzerinden neticeye bakıldığı zaman tabi kötü gidişat var gibi gözüküyor ama alakası yok. Yeni bir sayfa açmışız gibi düşünün. Hem oyun hem de savunma prensipleri anlamında. İnşallah Artem Kravets ve Kasongo'nun dönüşüyle hem de takım oyuncularının verdiği reaksiyonla beraber önümüze çok daha umutlu bakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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