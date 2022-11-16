Gençlerbirliği’de Dalcı dönemi

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, "Bugün bir birlikteliğe imza atacağız. Geldiğimiz kulüp Türk futbolunda bir kültürü olan, anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Dolayısıyla buraya 'hayır' demek çok kolay olmuyor. Görüşmeler yaptık. Arz ve taleplerimizi ilettik. Onlar da isteklerimizi yerine getirdi. Biz de bu birlikteliği imza ile pekiştireceğiz. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençlerbirliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak, gelecek sene de layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.