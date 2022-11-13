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Zafer Dadaş’ın

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 yendi. İlk yarısı golsüz geçen maçın 62. dakikasında Tetteh ile öne geçen Adanaspor, sonrasında Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı ve Eren Tozlu'nun gollerine engel olamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Zafer Dadaş’ın
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 yendi. İlk yarısı golsüz geçen maçın 62. dakikasında Tetteh ile öne geçen Adanaspor, sonrasında Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı ve Eren Tozlu'nun gollerine engel olamadı. 90+2'de Burak Çoban durumu 3-2 yapsa da bu beraberlik Erzurumspor üstünlüğünü korumayı başardı. Erzurumsponr bu sonuçla ligde 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken Adanaspor ise iniş çıkışlığı grafiğini sürdürdü. Adana 14 puanda kalırken, Erzurum 13 puana yükseldi. Erzurum'un hocası Muzaffer Bilazer maç sonrası çok değerli bir galibiyet aldıklarını devamını getirmek istediklerini kaydetti.
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