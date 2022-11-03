İzmir ekibi 5 yılda bambaşka bir yerde olacak Göztepe uçacak

Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu ve 5 yıl içerisinde bambaşka bir yerde olacaklarını söyledi. 'Ne yaptığımızı kesin olarak biliyoruz' diyen Hırvat spor adamı, "Bütün planlar uzun vadeli. Kulübün potansiyeli inanılmaz. Revizyona ihtiyaç var. Belki başlangıçta acı çektik ama bu proje çok büyük olacak" ifadelerini kullandı.

SABIR GEREKİYOR

Taraftardan sabır isteyen Mance, Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü çok travmatik bir sezondan sonra göreve geldiklerini hatırlattı. Mance, "Ruhsal olarak oyuncular, çalışanlar herkes psikolojik çöküş içindeydi. Projedeki herkes aynı yöntemlerle ciddi başarılar elde etti. Rijeka'da 7.5 yılda 70 milyon euro kar ettik. En çok zaman ve sabıra ihtiyacımız olacak" diye konuştu.