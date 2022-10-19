Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: Emre Kargın

16.00 Altay-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Oğuzhan Aksu

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: Burak Pakkan

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ramazan Keleş

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: Can Cengiz

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Adem Cinek