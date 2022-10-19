Haberler TFF 1.Lig Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:44
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: Emre Kargın

16.00 Altay-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Oğuzhan Aksu

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: Burak Pakkan

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ramazan Keleş

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: Can Cengiz

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Adem Cinek

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
11. haftanın hakemleri açıklandı!
Larsen'den Cornelius açıklaması! "Yanımda isterim"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı
Altınordu’dan gençlik takviyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
Sayısal Loto çekildi mi? (19 Ekim 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya Hamsik'ten kötü haber! Fırtına'ya Hamsik'ten kötü haber! 20:14
Capone'den Florya'ya ziyaret! Capone'den Florya'ya ziyaret! 20:07
Kerem Kamal'dan altın madalya! Kerem Kamal'dan altın madalya! 19:58
Arao ve Emre Mor'dan F.Bahçe'ye sevindirici haber Arao ve Emre Mor'dan F.Bahçe'ye sevindirici haber 19:55
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı 19:44
Larsen'den Cornelius açıklaması! "Yanımda isterim" Larsen'den Cornelius açıklaması! "Yanımda isterim" 19:35
Daha Eski
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia 19:02
11. haftanın hakemleri açıklandı! 11. haftanın hakemleri açıklandı! 19:00
Samsun evinde turladı! Samsun evinde turladı! 18:58
Hatayspor - Düzcespor | CANLI Hatayspor - Düzcespor | CANLI 18:54
Nazilli evinde turladı! Nazilli evinde turladı! 18:31
Şanlıurfaspor 3 golle turladı! Şanlıurfaspor 3 golle turladı! 18:16