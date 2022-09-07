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Yansane Rize’de

Süper Lig ekibi Hatay’ın da istediği Gineli forvet ile 3 yıllık imza atıldı. 25 yaşındaki futbolcu, iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Yansane Rize’de

Spor Toto 1. Lig Lig ekibi Çaykur Rizespor santrfor hattına transfer yaptı. Yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen Karadeniz temsilcisi, Hatayspor'un daha önce gündemine aldığı Moldova'nın FC Sheriff takımında forma giyen Momo Yansane'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yansane, takımın hedeflerini bildiğini ve elinden geleni yapacağını iddia etti. "Gol atmak için buradayım ve beklentileri karşılayacağım. Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesi için çalışacağım" diyen Yansane, ayrıca taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi. 25 yaşındaki Gineli forvet FC Sheriff'te forma giydiği 34 maçta 13 gol 5 asist yaptı ve 18 gole katkı sundu. Ülkesinin milli takımında ise sadece 1 maça çıkıpı gol, asist yapamadı.


Oyuncu, Rize'de büyük ilgi gördü. Tesisleri gezdi, arkadaşlarıyla tanıştı.

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