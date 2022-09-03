Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1.Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rizespor zorlu deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 22:49
Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi Yeni Malatyaspor'u van den Hurk(2) ve Miya'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Rizespor puanını 5'e yükselterek 6. sıraya yükseldi.
Henüz galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor 1 puanda kaldı.

16'ıncı dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kazandığı korner atışında topun başına geçen Miya'nın kale önüne yaptığı ortada topa yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

20'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Male'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kafayla indiren Doğukan'ın pasında topu önünde bulunan Rahman kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma araya girdi.

34'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat'ın savunmanın arkasına atılan topu kapmasıyla ceza alanına girmek istediği sırada Rahman Buğra'nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

39'uncu dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

46'ıncı dakikada Çaykur Rizespor'un gelişen atağında Hurk'un ceza sahasında kaleye çektiği şuta elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gören Burak Kavlak ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49'uncu dakikada ikinci kez penaltı atışı için topun başına geçen Hurk, topu ağlara gönderdi: 0-2.

51'inci dakikada sağ kanattan atağa geçen konuk ekipte Bennur'un ceza sahasına çıkardığı topa bekletmenden vuran Mia, topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

73'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Bennur'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı pas savunmadan dönerek boşta kaldı. Miya boşta kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

DİĞER
En çok aldatan burçlar listesi ortaya çıktı! Peki siz veya partneriniz bu listede var mı?
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti
Konyaspor liderliğe 'Demir' attı
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor 3 puanı 3 golle aldı
Tuzla evinde farklı kazandı
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 00:22
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! 00:19
Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu 00:15
Barça deplasmanda rahat kazandı! Barça deplasmanda rahat kazandı! 00:06
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 00:02
Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu 00:00
Daha Eski
Konyaspor liderliğe 'Demir' attı Konyaspor liderliğe 'Demir' attı 23:46
Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! 23:45
Frankfurt Leipzig'i farklı geçti Frankfurt Leipzig'i farklı geçti 23:18
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! 23:02
Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." 22:57
Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti 22:33