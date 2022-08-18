Mutlaka 3!

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Sakaryaspor karşısında oynayacakları sezonun ilk iç saha maçını kazanmak istediklerini söyledi. Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Kahraman, sezona Gençlerbirliği beraberliği ile başladıklarını hatırlatarak, "Gençlerbirliği maçında iyi geçen 90 dakikada eksik yanlarımızı gördük. Kazanabileceğimiz bir maçtan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz. Sakaryaspor bu sezon kadrosunu güçlendirdi. Bizim adımıza kolay maç olmayacak. Onlar da lige kayıpla başladılar" diye konuştu.

IÇERDEKI MAÇLARIMIZ BAŞKA

"Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sahamızdaki maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" diyen genç teknik adam, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşmalardaki havanın bir başka olduğunu vurgulayarak, "Altınordu organizasyonu olarak içerideki maçlarımız ayrı bir havada geçiyor. Temeli güçlü bir taraftar grubumuz var. Yine Altınordu Futbol Okulları'ndaki sporcularımız tribünleri dolduruyor. Onların tribünlere gelip bizi desteklemesi bize ayrı bir güç veriyor. İçerdeki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.