Samsun durmuyor

Takımı sil baştan kuran Samsunspor, transferlere devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, kaleye de son olarak BB Erzurumspor forması giyen Jakub Szumski takviyesini yaptı. 30 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Varşova, Gliwice, Sosnowiec ve Rakow gibi takımlarda oynayan tecrübeli eldiven, geçen sezon Erzurum'da 33 maça çıktı ve 40 gol yedi. 9 kez kalesini kapattı.

İKİ YABANCI DAHA YOLDA

Samsunspor, bu imzayla birlikte 10. oyuncuyu kadrosuna katmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Arvydas Novikovas, Gaetan Laura, Amir Arli, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı, Celil Yüksel ve Mücahid Albayrak'ı kadrosuna kattı. Öte yandan Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, on numara ve forvete iki yabancı oyuncu daha alacaklarını ifade etti.