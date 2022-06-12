Guel tamam

Dış transferde hareketli günler geçiren Samsunspor, son olarak Fransa 2. Lig ekibi Red Star'da kiralık olarak forma giyen Moussa Guel'le anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Son görüşmenin burada yapılacağı öğrenildi.

4. İMZA YOLDA



Menajeriyle gelen ve Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşecek kanat oyuncusu, ardından Samsun'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak. Bonservisi Valenciennes'te bulunan Guel, geçen sezon Red Star'da 33 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. Samsunspor transfer döneminde Novikovas, Alim Öztürk ve Laura'yı kadrosuna katmıştı.

Guel geçtiğimiz sezon Fransa'da 33 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistle oynadı.

