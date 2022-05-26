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Avantaj Boğa'da

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Dadaşlar’a konuk olan sarı-siyahlılar; Ferhat, Rroca, Ethemi ve Muammer’in golleriyle kazanıp final için büyük avantaj yakaladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Avantaj Boğa'da
SÜPER Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı. 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle 1-0 öne geçen İstanbulspor ilk yarıyı önde kapattı. 63'te Eduard Rroca ile farkı 2'ye çıkaran Boğalar, 75'te Valon Ethemi ile 3-0'ı b uldu. Ev sahibi Erzurumspor 80'de Eren Tozlu ile rakibine yanıt verdi: 1-3. 86'da Muammer skoru 4-1 yaptı. 90+6'da Eren bir gol attı ve skoru belirledi. Mücadeleyi 4-2 kazanan İstanbulspor final yolunda büyük bir adım attı. Rövanş maçı 29 Mayıs Pazar İstanbul'da oynanacak.
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