Avantaj Boğa'da

SÜPER Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı. 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle 1-0 öne geçen İstanbulspor ilk yarıyı önde kapattı. 63'te Eduard Rroca ile farkı 2'ye çıkaran Boğalar, 75'te Valon Ethemi ile 3-0'ı b uldu. Ev sahibi Erzurumspor 80'de Eren Tozlu ile rakibine yanıt verdi: 1-3. 86'da Muammer skoru 4-1 yaptı. 90+6'da Eren bir gol attı ve skoru belirledi. Mücadeleyi 4-2 kazanan İstanbulspor final yolunda büyük bir adım attı. Rövanş maçı 29 Mayıs Pazar İstanbul'da oynanacak.