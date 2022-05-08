Kocaelispor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor - Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Altınordu maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Sports 4'te canlı yayınlanacak.